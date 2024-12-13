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Вдова Мурата Насырова призналась, что чувствует присутствие мужа

Вдова певца Насырова Бойко пять лет не была на могиле мужа

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Гражданская жена певца Мурата Насырова Наталья Бойко призналась, что чувствует присутствие мужа. Вдову артиста цитирует NEWS.ru.

По словам Бойко, с каждым годом она ощущает присутствие мужа все больше.

«Снится он крайне редко — как предвестие о неприятностях. Например, один раз предостерег от пожара. Видимо, это его миссия — предупреждать нас о чем-то», — отметила она.

Бойко добавила, что пять лет не была на могиле мужа в Алма-Ате.

«Недавно одна моя добрая знакомая, которая исполнила кавер песни «Я — это ты» на итальянском языке, по работе была в Алма-Ате, посетила могилу Мурата и оттуда присылала мне весточки», — говорит вдова.

13 декабря Мурату Насырову исполнилось бы 55 лет. Исполнителя хита «Мальчик хочет в Тамбов» не стало 19 января 2007 года. У него остались двое детей. Дочь Лия окончила Российский экономический университет им. Плеханова, а ее брат Аким занялся музыкой, он играет на саксофоне.

Ранее Алена Апина раскрыла правду о приписываемом ей романе с Муратом Насыровым.

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