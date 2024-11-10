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Алена Апина раскрыла правду о приписываемом ей романе с Муратом Насыровым

Певица Апина заявила, что роман с Насыровым был пиар-ходом ее экс-супруга

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Сергей Петров/Global Look Press

Певица Алена Апина пояснила, что слухи о ее романе с коллегой Муратом Насыровым появились после того, как артисты провели совместную фотосессию. Об этом она рассказала на передаче «Судьба человека».

На тех снимках Апина и Насыров держались за руки, поэтому поклонники стали предполагать, что звезд связывают не только профессиональные отношения. При этом, уверила Апина, фотосессии была сугубо профессиональной, а слухи о романе звезд начались благодаря ее тогдашнему супругу, продюсеру Александру Иратову.

«Позвонила журналистка, спросила, когда можно взять интервью у Алены и Мурата. Александр Борисович ответил: «Да пишите, что хотите». Вот они и написали», — вспомнила исполнительница.

Алена Апина была замужем дважды. Первым супругом артистки стал художник-график Валерий Апин, с которым певица развелась через полгода. В 1991 году Апина познакомилась с Александром Иратовым, а в 2001-м у пары родилась дочь Ксения с помощью суррогатной матери. В 2016 году супруги развелись.

В беседе с Борисом Кочевниковым Апина объяснила, что причиной расставания с Иратовым стало время. Певица выразила мнение, что у каждых чувств есть свой срок.

«В этом не виноват ни он, ни я. Так сложилась жизнь. Больше 25 лет мы не смогли дальше», — отметила певица.

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