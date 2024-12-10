Боня поддержала Анну Asti после слива ее интимных фото

Блогерша и телеведущая Виктория Боня заявила в беседе с Voice, что слив интимных фото Анны Asti может стать уроком для других звезд.

По мнению Бони, не стоит держать подобные снимки у себя на телефоне медийным личностям. Она пожелала Asti набраться сил и терпения. Телеведущая считает, что этот слив не скажется негативно на карьере певицы. Она уверена, что люди пообсуждают и забудут про скандал.

9 декабря Анна Asti призналась, что стала жертвой преступников. Певица заявила, что злоумышленники незаконно проникли в ее телефон, откуда украли личную информацию. Они с июля шантажировали ее вместе с супругом. От Asti требовали большую сумму денег, запугивая тем, что опубликуют интимные фото с ее смартфона в сеть.

Asti призвала прекратить распространять слитые материалы. Она отметила, что преступники грубо нарушили ее частную жизнь и пытались подорвать ее репутацию. Певицу поддержали телеведущая Лера Кудрявцева, певица Жасмин и блогерша Айза-Лилуна Ай.

Ранее Жасмин объяснила, почему не боится слива интимных фото.