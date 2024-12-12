Калашникова поддержала Анну Asti после сливов интимных фото

Модель и певица Анна Калашникова в беседе с kp.ru поддержала коллегу Анну Asti после сливов интимных фото.

Калашникова назвала Asti красоткой и посоветовала не обращать внимание на злых людей. Она отметила, что никто не застрахован от аферистов. По словам исполнительницы, преступники не имели права публиковать снимки с Asti. Модель уверена, что интимное должно оставаться личным.

Как отметила Калашникова, она тоже не раз становилась жертвой вымогателей. У певицы пытались украсть аккаунты в соцсетях.

«Такой печальный опыт был и у Наташи Королевой, у Тарзана, у Леши Чумакова и Стаса Пьехи. Никто не застрахован от злодеев. Понимаю, как Ане и ее мужу Стасу сейчас тяжело. Анечка, держись, мы с тобой», — рассказала артистка.

9 декабря Анна Asti призналась, что стала жертвой преступников. Певица заявила, что злоумышленники незаконно проникли в ее телефон, откуда украли личную информацию. Они с июля шантажировали ее вместе с супругом. От Asti требовали большую сумму денег, запугивая тем, что опубликуют интимные фото с ее смартфона в сеть.

Ранее Боня пожелала Анне Asti сил и терпения после слива ее интимных фото.