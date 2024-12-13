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В СПЧ заступились за Олега Майами после обвинений в дискредитации семейных ценностей

Член СПЧ Меркачева не увидела дискредитации семейных ценностей в словах Майами

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miamioleg_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Член Совета по правам человека России (СПЧ) Ева Меркачева не считает, что Олег Майами мог дискредитировать семейные ценности своими словами о разводах. Ее слова передает сайт «Страсти».

По словам Меркачевой, певец пытался донести мысль о том, что не надо жить с нелюбимыми. Она предположила, что сейчас Майами переживает непростой период в своей личной жизни, который спровоцировал его на подобные высказывания.

«И с ним невозможно поспорить. Жизнь действительно коротка, и не надо жить с человеком, которого не любите», — подчеркнула правозащитница.

Также Меркачева заявила, что не стоит обращать внимание контролирующих органов на те или иные высказывания публичных людей в подобных вопросах. Член СПЧ считает, что знаменитости транслируют исключительно то, что у них «на душе».

Недавно певец Олег Майами посоветовал россиянкам разводиться, если они сомневаются в своем партнере, «пока не начался Новый год».

Позднее общественница Светлана Грачева уличила певца в дискредитации семейных ценностей и подстрекательстве женщин к разводам. Она обратилась в СК России с просьбой проверить высказывание артиста.

Ранее СМИ сообщили о воссоединении Бурунова с молодой возлюбленной.

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