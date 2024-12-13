Олега Майами обвинили в пропаганде чайлдфри из-за призыва разводиться

Общественница Светлана Грачева обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить высказывания певца Олега Майами на пропаганду чайлдфри. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Недавно Майами посоветовал россиянам разводиться, пока не начался Новый год. Он также перефразировал строчки из трека Тимати: «Разводись, не жалей ни о чем, глупая, ведь ты мне все простишь потом».

Грачева возмутилась, что некоторые граждане страны могут последовать совету Майами и «сгоряча разрушить ячейку общества». Mash также отмечает, что Олег Майами может стать первым человеком в России, осужденным по закону, который приняли в ноябре 2024 года.

Певец Олег Майами никогда не состоял в браке, у него также нет детей. Недавно появились слухи, что исполнитель встречается с артисткой Ольгой Бузовой.

В середине ноября звезды поцеловались на концерте в честь 8-летия сольной музыкальной карьеры певицы. Они исполнили на мероприятии свой недавно вышедший трек, а под конец выступления Майами притянул Бузову к себе за талию и поцеловал.

Ранее сообщалось, что у 85-летней Галины Польских обнаружили неизлечимое заболевание.