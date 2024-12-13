Названа ведущая «Новогодней ночи» на Первом канале

На «Мосфильме» активно идут съемки новогодней программы «Новогодняя ночь на Первом. 30 лет вместе» которая будет показана в ночь на 1 января на Первом канале. Ведущей шоу станет актриса и телеведущая Лариса Гузеева, сообщает kp.ru.

Гузеева выразила надежду, что программа создаст атмосферу веселья для всех поколений зрителей, и пожелала удачи в поиске половинки тем, кто этого еще не успел сделать. Она также поделилась планами приготовить традиционные новогодние блюда: салаты оливье и селедку под шубой.

До этого сообщалось, что «Новогодний Голубой огонек» на телеканале «Россия», который покажут в ночь на 1 января 2025 года, будут вести телеведущие Андрей Малахов и Мария Ситтель, ведущий развлекательных проектов канала певец Николай Басков и актриса, телеведущая Татьяна Веденеева.

8 декабря певец Дмитрий Маликов заявил, что новогодние программы еще не изжили себя. Он отметил, что в Новый год у зрителей есть потребность в праздничных шоу. Он считает, что на замену «Голубого огонька» может прийти его аналог, но с другим названием.

Ранее стало известно, сколько россиян будут запускать салюты в новогоднюю ночь.