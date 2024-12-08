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Дмитрий Маликов заявил о необходимости новогодних передач

Певец Дмитрий Маликов заявил, что новогодние программы не изжили себя

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Юрий Абрамочкин/РИА «Новости»

Певец Дмитрий Маликов заявил в беседе с NEWS.ru, что новогодние программы еще не изжили себя.

Маликов отметил, что в Новый год у зрителей есть потребность в праздничных шоу. Он считает, что на замену «Голубого огонька» может прийти его аналог, но с другим названием.

«Все равно в Новый год надо что-то показывать, правильно? Поэтому это просто, может, не будет называться «Голубой огонек», а как-то иначе. Концерт. Я вот снялся на НТВ в смешной передаче, где есть 10 команд», — поделился певец.

В декабре kp.ru сообщил, что программу «Новогодний голубой огонек» в 2023–2024 году будут вести артисты Татьяна Веденеева, Николай Басков, Мария Ситтель, Андрей Малахов, Дмитрий Губерниев.

4 декабря Веденеева отметила, что может пропустить съемки в новогодних передачах из-за болезни. Артистка пожаловалась на проблемы с горлом. Она призналась, что временно потеряла голос. Телеведущая участвовала в таких программах, как «Однажды осенью», «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Утро», «Песня года».

Ранее Антонов объяснил, почему артистам невесело сниматься в новогодних передачах.

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