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Анджелина Джоли мечтала стать директором бюро ритуальных услуг

Актриса Джоли призналась, что хотела стать директором бюро ритуальных услуг

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Cover Images/Global Look Press

Анджелина Джоли подтвердила, что училась на директора бюро ритуальных услуг до того, как стать актрисой. Об этом она рассказала на ток-шоу «The Tonight Show» Джимми Фэллона.

По словам знаменитости, она выбрала эту профессию после кончины своего дедушки. Джоли осталась недовольна прощальной церемонией, которая не выглядела как «праздник жизни».

«И я подумала: «Это будет отличная карьера для меня... Я могу сделать лучше. Могу сделать что-то новое. <...> Теперь это моя запасная профессия», — поделилась оскароносная звезда.

В начале декабря Джоли призналась, что с возрастом ей начали предлагать лучшие роли. Она также выразила мнение, что стала лучше играть.

Недавно Анджелина Джоли сыграла роль всемирно известной оперной певицы Марии Каллас в документальном фильме «Мария». Байопик снял чилийский режиссер Пабло Ларраин.

Актриса рассказывала, что на протяжении семи месяцев обучалась оперному пению. Ей также пришлось петь на сцене миланского театра «Ла Скала», хотя ранее, признавалась Джоли, она никогда не пела на публике.

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