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Никас Сафронов подарил портрет звезде «Великолепного века»

Художник Сафронов подарил портрет турецкому актеру Озчивиту

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imdb.com

Российский художник Никас Сафронов подарил портрет турецкому актеру Бураку Озчивиту во время выставки «Большая любовь к Петербургу». Об этом сообщает Gazeta.SPb.

«Я надеюсь, что мы будем друзьями. Моя картина будет у него», — сказал Сафронов.

Бурак Озчивит стал специальным гостем выставки. Она состоялась в исторической обстановке Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

Накануне сообщалось, что Сафронов лично провел Озчивита по выставке в Петропавловской крепости, а его сын, Лука Сафронов-Затравкин, продемонстрировал знаменитости свои способности игры на фортепиано. После выставки турецкий актер провел фан-встречу, на которой рассказал поклонникам о планах работы в России.

В сентябре звезда «Великолепного века» начал гастролировать по России. Так, 24 сентября артист выступил в Сочи.

Озчивит уже приезжал в Россию в феврале 2024 года. Тогда он исполнял русскую песню «Калинка-Малинка» на киноконцерте в Москве. Также актер высказывался о готовности принимать участие в российско-турецком проекте.

Ранее сообщалось, что в Москве перенесли концерт звезды «Великолепного века».

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