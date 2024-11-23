Жена Сарика Андреасяна ответила на откровенный вопрос об интимных съемках

Актриса, жена режиссера Сарика Андреасяна Лиза Моряк ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на откровенный вопрос об интимных съемках в сериале «Жизнь по вызову».

«В фильме «Жизнь по вызову» на самом деле Вадик вам залез в [вагину]?» — спросил поклонник.

Моряк посмеялась над вопросом и рассказала, что ее в этой сцене заменяла дублерша.

«А вот рука была Вадика», — добавила она.

Накануне Лиза Моряк призналась, что ждет ребенка от режиссера Сарика Андреасяна. Актриса объявила о беременности в соцсетях.

«Для одного секрета нужны двое, но есть секреты, которыми хочется делиться. Быть мамой и папой — это большое счастье и большая ответственность», — написала она.

По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась дочь Элизабет.

Ранее звезда «Слова пацана» Анастасия Красовская рассказала об отношении к постельным сценам.