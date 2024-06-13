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«В лучших традициях»: Андреасян начал снимать фильм «Простоквашино»

Режиссер Андреасян пообещал отдать дань уважения Успенскому фильмом «Простоквашино»

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ТНТ

Съемки полнометражного фильма «Простоквашино» по мотивам сказочной повести писателя Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот» стартовали на студии «Амедиа». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга», снимающего проект совместно с телеканалом ТНТ и киностудией «Союзмультфильм».

В фильме реальные актеры будут соседствовать в кадре с анимированными персонажами героями. Действие, как и в книге, будет разворачиваться в советское время.

Режиссер и продюсер проекта Сарик Андреасян пообещал своей работой отдать дань уважения произведениям Эдуарда Успенского и оригинальному мультфильму. Он назвал истории о Простоквашино культурным кодом России.

«Я хочу заверить зрителей, что все будет сделано в лучших традициях мирового качества. Эта история о взрослении не теряет актуальности, она близка абсолютно каждому, и мы расскажем ее на современном киноязыке», — сказал он.

Директор телеканала ТНТ и заместитель директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки отметила, что аудитория ТНТ взрослеет вместе с создателями канала.

«Да, наш герой по-прежнему провокативный, хулиганистый, нахрапистый, дерзкий и шальной, но при этом это не говорит о том, что у него не появились семья и дети. А семья и дети, как вы понимаете, накладывают определенные ограничения и просто меняют вкусы, привычки и пристрастия человека», — объяснила она появление линейки семейных проектов на канале.

«Простоквашино», уверена Канделаки, учит решать конфликты отцов и детей в пользу сохранения семьи, отношений и понимания.

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