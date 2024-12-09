Режиссер «Новогоднего чуда» объяснила популярность сказок в кино

Популярность сказок среди россиян не снижается, а сам жанр не может устареть, так как это особая форма подачи материала, доступная детям, считает заслуженная артистка России, режиссер фильма «Новогоднее чудо» Оксана Сташенко. Используя необычный подход, сказки формируют ценности и дают детям ориентир на доброту, заявила она в беседе с НСН.

В сказки аккуратно вшивается мораль, но она при этом не звучит навязчиво и не вызывает отторжение у детей. Вместо этого такие произведения формируют в них ориентир на добро и радость, считает режиссер.

«Дети понимают, что такое дружба, что такое мама, папа, что такое традиционные ценности. Без сказки мы никогда не обойдемся! Я думаю, этот жанр не может устареть», — заключила она.

Отметим, что также Сташенко выступила автором сценария и продюсером фильма «Новогоднее чудо». Главные роли в нем исполнили Эммануил Виторган, Елизавета Арзамасова, Степан Шевякин и другие.

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