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Актер «Современника» признался, что Волчек спасла ему жизнь

Актер Стебунов вспомнил, что после пневмоторакса Волчек определила его к лучшему хирургу

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Иван Стебунов/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)" class="item-image" loading="lazy">
Иван Стебунов/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Актер Иван Стебунов признался, что художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек однажды спасла ему жизнь. Его цитирует NEWS.ru.

«Когда у меня случился пневмоторакс, именно Галина Борисовна определила меня в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского к лучшему хирургу, в отдельную палату, буквально сделав два звонка», — делится Стебунов.

После госпитализации, продолжил Стебунов, Волчек регулярно звонила в больницу, чтобы врачи рассказали ей о его состоянии. Врачи, говорит артист, попросили его убедить Волчек перестать звонить каждый день и контролировать его состояние.

Галина Волчек с 1972 года была главным режиссером театра «Современник», с 1989 года — его художественным руководителем.

Волчек не стало в 2019 году. В 2023 году актер Станислав Садальский резко ответил критикам памятника, установленного на могиле худрука «Современника».

Ранее народный артист России Владимир Машков заявил, что дело Галины Волчек и Олега Ефремова должно продолжаться.

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