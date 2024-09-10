В России отказали в выдаче прокатного удостоверения фильму об известном русском поэте

Фильму «Рыжий» отказано в выдаче нового прокатного удостоверения. Об этом сообщает кинокомпания «Пионер» в Telegram-канале.

«Дорогие коллеги и друзья, нам очень жаль», — заявили представители кинокомпании.

Фильм «Рыжий» должен выйти в российский прокат 12 сентября. Режиссер ленты Семен Серзин известен по фильмам «Человек из Подольска», «Петровы в гриппе» и «Лето», а также постановками в петербургском «Невидимом театре» и Театре Наций.

Картина рассказывает об уральском поэте Борисе Рыжем, которого не стало 7 мая 2001 года в возрасте 26 лет. Поэта в «Рыжем» сыграл писатель, актер и вокалист групп «Макулатура» и «Ночные грузчики» Евгений Алехин. Также в картине снялись Евгений Ткачук, Таисия Вилкова, Евгений Серзин и фронтмен группы «АукцЫон» Олег Гаркуша — последний сыграл поэта Евгения Евтушенко.

8 сентября премьеры «Рыжего» начали отменять в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

В августе «Рыжий» стал фильмом закрытия международного кинофестиваля дебютов евразийского континента «Одна шестая».

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