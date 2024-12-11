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Ставка за комплект билетов на «Щелкунчика» впервые превысила миллион рублей

Ставка за комплект из четырех билетов на балет «Щелкунчик» в Большом достигла 1,2 млн рублей

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Дамир Юсупов/Большой театр

Ставка за комплект билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре побила новый рекорд. Об этом сообщает РИА Новости

Аукционная ставка впервые превысила миллион рублей и достигла 1,2 млн рублей. За такую цену ушли билеты на показ, который состоится 28 декабря в 19.00.

Начальная стоимость комплекта составляла 200 тысяч рублей. Сейчас комплект из двух билетов на этот спектакль можно купить за 310 тысяч рублей при начальной цене в 100 тысяч рублей, а один — за 100 тысяч рублей при начальной цене в 50 тысяч рублей.

4 декабря агентство РИА Новости сообщило, что парные билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

10 декабря максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей.

Накануне Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный призвал Большой театр отдать деньги за «Щелкунчика» на СВО

Ранее Волочкова заявила, что спекулянты билетов благороднее Большого театра.

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