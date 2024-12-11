Ставка за комплект билетов на «Щелкунчика» впервые превысила миллион рублей

Ставка за комплект билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре побила новый рекорд. Об этом сообщает РИА Новости

Аукционная ставка впервые превысила миллион рублей и достигла 1,2 млн рублей. За такую цену ушли билеты на показ, который состоится 28 декабря в 19.00.

Начальная стоимость комплекта составляла 200 тысяч рублей. Сейчас комплект из двух билетов на этот спектакль можно купить за 310 тысяч рублей при начальной цене в 100 тысяч рублей, а один — за 100 тысяч рублей при начальной цене в 50 тысяч рублей.

4 декабря агентство РИА Новости сообщило, что парные билеты на «Щелкунчик» в Большом театре продали на аукционе за 200 тысяч рублей при стартовой цене в 100 тысяч рублей.

10 декабря максимальная ставка за два билета на новогодний балет «Щелкунчик» в Большом театре достигла 400 тысяч рублей.

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