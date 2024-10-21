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Путин наградил гендиректора ВГТРК орденом «За доблестный труд»

Путин наградил гендиректора ВГТРК Добродеева орденом «За доблестный труд»

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин наградил генерального директора Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) Олега Добродеева орденом «За доблестный труд». Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом «За доблестный труд» Добродеева Олега Борисовича», — говорится в сообщении.

Добродеев занимает пост гендиректора ВГТРК с 2004 года. До этого он с 2000 года был председателем компании.

21 октября также сообщалось, что руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков стал лауреатом ордена Александра Невского. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, был награжден член конституционного комитета Совфеда Александр Вайнберг. Он получил орден Дружбы.

Ранее Путин наградил Лукашенко орденом Андрея Первозванного.

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