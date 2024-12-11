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Назван гонорар Альбины Джанабаевой на корпоративах

Продюсер Дворцов: Джанабаева зарабатывает до 4 млн рублей за корпоратив

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albinadzhanabaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с aif.ru, что экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выступает в России на закрытых корпоративах.

Дворцов назвал гонорары Джанабаевой выше среднего. По словам продюсера, артистка зарабатывает от трех миллионов до четырех миллионов рублей.

10 декабря Telegram-канал SHOT заявил, что концерт Джанабаевой отменили в Испании. По утверждению издания, причиной стало отсутствие спроса на выступление. Афиша мероприятия появилась неделю назад, шоу было запланировано на 14 декабря. Однако спустя неделю информация о концерте исчезла — как рассказали организаторы, из-за низких продаж.

Билеты на двухчасовой концерт стоили от €59 евро (примерно 6 тысяч рублей). Сейчас под угрозой срыва оказался весь европейский тур Джанабаевой.

В ноябре SHOT сообщал, что муж Джанабаевой Валерий Меладзе стал самым дорогостоящим уехавшим из России артистом после того, как повысил свой гонорар до 15,5 млн рублей перед новогодними праздниками. За эти деньги исполнитель готов выступать перед россиянами в любой точке мира.

Ранее Джанабаева пришла в номер к Меладзе в маске с его лицом.

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