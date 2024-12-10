В Испании отменили концерт Альбины Джанабаевой

Концерт экс-солистки группы «ВИА Гра» и супруги певца Валерия Меладзе Альбины Джанабаевой отменили в Испании. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Источник издания утверждает, что на сольный концерт в городе Аликанте не смогли распродать билеты. Афиша выступления появилась неделю назад, шоу было запланировано на 14 декабря. Однако спустя неделю информация о концерте исчезла — как рассказали организаторы, из-за низких продаж.

Билеты на двухчасовой концерт стоили от €59 евро (примерно 6 тысяч рублей). Сейчас под угрозой срыва оказался весь европейский тур 45-летней звезды.

Накануне Валерий Меладзе стал самым дорогостоящим уехавшим из России артистом после того, как повысил свой гонорар до 15,5 млн рублей перед новогодними праздниками. За эти деньги исполнитель готов выступать перед россиянами в любой точке мира.

Ранее стало известно, что народный артист России Филипп Киркоров стал самым дорогостоящим артистом в Новый год в России.