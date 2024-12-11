Кино Mail стал обладателем «Премии Рунета 2024»

Кино Mail прилучил «Премию Рунета 2024», портал представил спецпроект ко Дню российского кино в номинации «Культурные проекты». Об этом сообщает пресс-служба Кино Mail.

На портале собраны факты из 116-летней истории отечественного кинематографа. Пользователи могут узнать подробнее о его рекордах и достижениях в обзорах, народных рейтингах фильмов и интервью с популярными актерами.

Проект также отметили за шоу «Актерская студия» с Вадимом Верником, который запустили совместно с VK Creative. В съемках уже приняли участие актеры Александр Петров, Константин Хабенский, Юлия Снигирь и другие, все они рассказали детали о своем творческом пути.

Накануне сообщалось, что масштабное расследование «Ленты.ру» «Русская мефедроновая чума», которое предупреждает о новой чуме, которая распространяется по России и дает советы, как с ней справиться, получило награду в номинации «СМИ и массовые коммуникации» Премии Рунета 2024. Как отметил главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров, на Премии Рунета представлено очень много проектов, направленных на позитив.

Ранее стало известно, что Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) и Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) могут получить Нобелевскую премию мира.