Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Лента.ру» стала лауреатом Премии Рунета за антинаркотический проект

Антинаркотический проект «Ленты.ру» победил в номинации Премии Рунета

close
Пресс-служба Rambler&Co

Масштабное расследование «Ленты.ру» «Русская мефедроновая чума», которое предупреждает о новой чуме, которая распространяется по России и дает советы, как с ней справится, получило награду в номинации «СМИ и массовые коммуникации» Премии Рунета 2024.

Церемония вручения награды состоялась 9 декабря в новом здании Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Как отметил главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров, на Премии Рунета представлено очень много проектов, направленных на позитив.

«Наше расследование не совсем об этом, но от этого оно не становится менее важным. Мы рассказали про одну из ключевых проблем в России 21 века. И я прошу всех, кто еще не успел прочитать, сделать это, а кто уже – поделиться со своими друзьями и близкими. Мефедроновая чума угрожает будущему нашей страны, и нам необходимо быть к этой теме максимально внимательными и помогать всем, кто с этим столкнулся», — пояснил он.

Отмечается, что этот материал стал вторым антинаркотическии проектом издания, который был награжден премией. Так, в 2019 году расследование «Россия под наркотиками» «Ленты.ру» также стало лауреатом премии. Новый материал вновь актуализирует вопросы безопасности и прозрачности в интернете и способствует повышению осведомленности пользователей об угрозах, связанных с даркнетом.

Напомним, Премия Рунета является общенациональная награда в области высоких технологий и интернета. Достижения лауреатов подчеркивают успехи в технологиях и приверженность к созданию удобных и эстетически приятных цифровых сервисов. В этом году мероприятие посвящено 30-летию Рунета и прошло в 21-й раз. Организаторами премии являются Российская ассоциация электронных компаний (РАЭК) и Президентский фонд культурных инициатив.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами