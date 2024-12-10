«Лента.ру» стала лауреатом Премии Рунета за антинаркотический проект

Масштабное расследование «Ленты.ру» «Русская мефедроновая чума», которое предупреждает о новой чуме, которая распространяется по России и дает советы, как с ней справится, получило награду в номинации «СМИ и массовые коммуникации» Премии Рунета 2024.

Церемония вручения награды состоялась 9 декабря в новом здании Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.

Как отметил главный редактор «Ленты.ру», директор по развитию медиа Rambler&Co Владимир Тодоров, на Премии Рунета представлено очень много проектов, направленных на позитив.

«Наше расследование не совсем об этом, но от этого оно не становится менее важным. Мы рассказали про одну из ключевых проблем в России 21 века. И я прошу всех, кто еще не успел прочитать, сделать это, а кто уже – поделиться со своими друзьями и близкими. Мефедроновая чума угрожает будущему нашей страны, и нам необходимо быть к этой теме максимально внимательными и помогать всем, кто с этим столкнулся», — пояснил он.

Отмечается, что этот материал стал вторым антинаркотическии проектом издания, который был награжден премией. Так, в 2019 году расследование «Россия под наркотиками» «Ленты.ру» также стало лауреатом премии. Новый материал вновь актуализирует вопросы безопасности и прозрачности в интернете и способствует повышению осведомленности пользователей об угрозах, связанных с даркнетом.

Напомним, Премия Рунета является общенациональная награда в области высоких технологий и интернета. Достижения лауреатов подчеркивают успехи в технологиях и приверженность к созданию удобных и эстетически приятных цифровых сервисов. В этом году мероприятие посвящено 30-летию Рунета и прошло в 21-й раз. Организаторами премии являются Российская ассоциация электронных компаний (РАЭК) и Президентский фонд культурных инициатив.