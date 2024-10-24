«Сбылась моя мечта»: жена шефа Ивлева станет психологом

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия (девичья фамилия – Куденкова) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сбылась ее мечта.

Ивлева поступила в Московский институт психоанализа по направлению семейных отношений. Она считает, что этот опыт станет для нее настоящим подарком. Она собирается делиться своими знаниями и впечатлениями в соцсетях. Жена телеведущего планирует рассказывать в блоге, как глубже понять и решить разные аспекты отношений.

«Каждые отношения уникальны: будь то связи между родителями и детьми или же между мужем и женой. Мы будем вместе их изучать и разбираться в тонкостях взаимодействия, что, безусловно, поможет многим из нас лучше понять себя и своих близких. Впереди много интересного!» — поделилась блогерша.

Валерия и Константин поженились в феврале 2021 года. В их союзе появилась на свет дочь Ника в апреле 2022 года. После родов жена шеф-повара призналась, что больше не собирается заводить детей. В апреле 2023 года Куденкова призналась, что делает все возможное, чтобы не забеременеть.

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