Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Сбылась моя мечта»: жена шефа Ивлева станет психологом

Блогерша Валерия Ивлева сообщила, что поступила в институт психоанализа

close
valeriya__ivleva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева Валерия (девичья фамилия – Куденкова) сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сбылась ее мечта.

Ивлева поступила в Московский институт психоанализа по направлению семейных отношений. Она считает, что этот опыт станет для нее настоящим подарком. Она собирается делиться своими знаниями и впечатлениями в соцсетях. Жена телеведущего планирует рассказывать в блоге, как глубже понять и решить разные аспекты отношений.

«Каждые отношения уникальны: будь то связи между родителями и детьми или же между мужем и женой. Мы будем вместе их изучать и разбираться в тонкостях взаимодействия, что, безусловно, поможет многим из нас лучше понять себя и своих близких. Впереди много интересного!» — поделилась блогерша.

Валерия и Константин поженились в феврале 2021 года. В их союзе появилась на свет дочь Ника в апреле 2022 года. После родов жена шеф-повара призналась, что больше не собирается заводить детей. В апреле 2023 года Куденкова призналась, что делает все возможное, чтобы не забеременеть.

Ранее Юлия Савичева рассказала о панических атаках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами