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Ивлев зарегистрировал товарный знак для продажи канцелярии

Телеведущий Константин Ивлев зарегистрировал товарный знак

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев зарегистрировал товарный знак «Ангелы шефа». Это выяснила «Газета.Ru».

Под своим брендом Ивлев может выпускать канцелярские товары. В частности, авторучки, альбомы, альманахи; аппараты для ламинирования документов, обертки, открытки, учебники, карандаши и прочее.

Ивлев начал работать в ресторанной индустрии в 1993 году. Он проходил профессиональные стажировки по всему миру и работал в «мишленовских» ресторанах Швеции. В 2010 году Ивлев стал работать на телевидении.

В октябре 2023 года праздничное агентство Graffin-event подало в суд на компанию Ивлева. Агентство потребовало с фирмы телеведущего 664 тысячи рублей.

По данным Life, именно эту сумму компания шеф-повара не доплатила организаторам после фестиваля в Екатеринбурге. На мероприятии телеведущий вместе со своей командой приготовил 50 килограммов пельменей и сделал рулет из ветчины с начинкой из сыра и майонеза весом 41 килограмм. Последнее блюдо вошло в книгу рекордов России.

Ранее жена Ивлева призналась, что не ест мясо после онкозаболевания.

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