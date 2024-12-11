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Таисия Повалий хочет выпустить альбом на украинском: «Мы должны помириться»

Певица Повалий призналась, что готовит альбом на русском и украинском языках

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певица Таисия Повалий, которая в 2024 году получила гражданство России, выразила надежду на скорое примирение с украинскими родственниками. Ее слова передает Popcake.

Повалий переехала в Москву из Киева три года назад вместе с матерью. Сын артистки Денис остался на Украине, он отказывается общаться с родительницей.

«Я знаю, что скоро буду сидеть со своими родственниками из Киева, и мы будем снова вместе за одним столом петь песни», — поделилась исполнительница.

Певица также заявила, что планирует выпустить альбом на русском и украинском языках. Она назвала предстоящий лонгплей «русско-украинским альбомом».

«Мы должны помириться, моя миссия в том, чтобы мы снова стали дружить», — заявила Повалий.

В начале сентября стало известно, что Таисию Повалий хотят лишить авторских прав на песни на Украине. Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с требованием отнять у Повалий права на музыку и слова восьми песен. Также у певицы планировали конфисковать дом и два автомобиля.

Ранее сообщалось, что у Юры Борисова обнаружили свыше 50 штрафов ГИБДД.

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