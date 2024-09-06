На Украине хотят лишить Таисию Повалий авторских прав на песни

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с требованием лишить певицу Таисию Повалий авторских прав на музыку и слова восьми песен. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Однако не уточняется, о каких именно композициях идет речь. Также у Повалий хотят конфисковать дом и два автомобиля.

В феврале нынешнего года Повалий получила заочное подозрение в призывах к захвату Украины. В СБУ указывали, что накануне начала спецоперации Повалий уехала в Россию, получила российское гражданство и публично поддержала действия Кремля.

Уточнялось, что во время интервью московскому интернет-изданию артистка положительно высказывалась о президенте России Владимире Путине «и призывала к захвату всей территории Украины». В сентябре 2023 года Повалий выступила на концерте в Луганске, где поддержала российских военных.

О том, что Таисия Повалий получила российское гражданство, стало официально известно только в марте 2024 года. Тогда же сообщалось, что исполнительница впервые проголосовала на президентских выборах.

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