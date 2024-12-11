Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У Юры Борисова обнаружили свыше 50 штрафов ГИБДД

Mash: актер Юра Борисов получил 51 штраф в России за нарушение ПДД

close
FilmNation Entertainment

Актер Юра Борисов, которого недавно номинировали на премию «Золотой глобус», получил 51 штраф за нарушение ПДД в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, общая сумма штрафов Борисова составляет почти 100 тыс. рублей. Звезда «Аноры» ездил по российским дорогам на Mitsubishi Outlander с 2020 года.

За это время он 12 раз превысил скорость, 21 раз нарушил правила разметки и 11 раз несвоевременно оплачивал парковку. Он также единожды получил штраф за проезд на красный свет и еще шесть раз — за парковку в неположенном месте.

Mash отмечает, что все штрафы, кроме одного, Борисов оплатил.

10 декабря стало известно, что Юра Борисов стал первым россиянином, получившим номинацию на премию «Золотой глобус». Артист будет претендовать на награду за роль второго плана в фильме Шона Бейкера «Анора».

В мае драмеди «Анора» о стриптизерше, закрутившей роман с сыном русского олигарха, удостоилось гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме появились российские актеры Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Ранее сообщалось, что близкие Добрынина получат наследство только после оплаты миллионного долга.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами