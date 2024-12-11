Суд отказался взыскивать с Ивлеевой 1 млн рублей

Челябинский областной суд подтвердил, что отказался удовлетворять апелляционную жалобу жены активиста Александра Морозова Елены против блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе отметили, что оставили без изменений решение коллег предыдущей инстанции.

Недавно Telegram-канал Mash сообщал, что Морозова в иске заявляла, якобы Ивлеева представляет опасность «для несовершеннолетних, традиционных ценностей и всей России». Она требовала взыскать с блогерши 1 млн рублей в качестве моральной компенсации.

24 мая Златоустовский городской суд отказал Морозовой в удовлетворении иска, после чего женщина подала апелляционную жалобу.

В октябре 2023 года бывший криминальный авторитет и создатель монашеско-рыцарского ордена под названием «Братство Морозов — Златоуст» Александр Морозов подавал в суд на музыканта Григория Лепса. Он требовал взыскать с артиста 10 млн рублей за «пропаганду асоциального поведения».

До этого Морозов судился с рэпером Бастой по делу, которое касалось защиты чести и достоинства. При этом в иске были упомянуты и другие звезды. Среди них Егор Крид, Настя Ивлеева, Гарик Харламов, Григорий Лепс и другие музыканты и блогеры.

Ранее стало известно, что Барецкий пообещал возродить «Ласковый май» вместе с Ивлеевой.