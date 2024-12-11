Барецкий пообещал возродить «Ласковый май» вместе с Ивлеевой

Шоумен Стас Барецкий заявил в беседе с NEWS.ru, что блогерша Анастасия Ивлеева станет солисткой группы «Ласковый май».

По словам Барецкого, Ивлеева выйдет на сцену с новым альбомом. Он считает, что «Ласковый май» возродится с блогершей.

«Будет полный шабаш у нас. Многие сюрпризы связаны с Ивлеевой. Так вот, она будет солисткой в новой группе «Ласковый май». Там еще будут сюрпризы в плане солистов», — поделился шоумен.

Барецкий заявил о необходимости вернуть «Ласковый май», так как его любят люди. Шоумен анонсировал возрождение группы в ноябре.

Барецкий рассказывал, что вместе с бывшим солистом коллектива Андреем Гуровым подготавливает программу для новогоднего корпоратива. Он хочет сделать масштабное шоу. Шоумен и певец планируют петь хиты «Ласкового мая», но в диджейской танцевальной обработке. Знаменитость считает, что Гуров на правах первого солиста может исполнять композиции коллектива.

10 декабря шоумен заявил, что сдал колье Ивлеевой из-за нужды в деньгах. Речь идет о подвеске из белого золота с изумрудом огранки «груша» 7,26 карата и белыми бриллиантами, которую блогерша надела на трусы на свою «голую» вечеринку.

Ранее Анастасия Ивлеева заявила, что вышла замуж.