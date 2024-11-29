Вышла дебютная песня нового состава группы SEREBRO

Продюсер Максим Фадеев сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о выходе дебютной песни обновленного состава группы SEREBRO.

Композиция «Song #2» доступна на всех музыкальных платформах. Она получила переделанное название старого хита «Song #1». SEREBRO также выпустили клип к песне.

Женская поп-группа Serebro существовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса песни «Евровидение-2007». В финале представлявший Россию коллектив занял третье место с песней «Song #1».

18 мая 2024 года Максим Фадеев сообщил о перезапуске группы SEREBRO. Он опубликовал первое фото с новым составом коллектива. В кадре трое девушек стоят спиной к объективу. Новыми солистками стали артистки под творческими псевдонимами Keiko, Айя и Ди. Первая занимается написанием песен, Ди окончила училище имени Гнесиных, а Айя несколько лет назад принимала участие в детском «Голосе».

В октябре бывшая солистка SEREBRO Ольга Серябкина рассказала, что была бы рада восстановлению группы. Она не против, чтобы новый состав развивался и пел ее композиции.

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