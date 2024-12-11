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Дмитрий Шепелев ответил, планирует ли сын становиться актером после дебюта

Шоумен Шепелев признался, что сын не планирует становиться актером после дебюта

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dmitryshepelev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущий и шоумен Дмитрий Шепелев признался, что его 11-летний сын Платон передумал становиться актером после дебютной роли в кино. Об этом он сообщил Telegram-каналу «Звездач».

На вопрос, собирается ли наследник в будущем стать артистом, Шепелев немногословно ответил: «Нет, уже нет».

В ноябре стало известно, что сын Жанны Фриске получил первую роль в сериале. Он вместе с отцом, телеведущим Дмитрием Шепелевым снялся во втором сезоне проекта певца Сергея Жукова «Плакса».

В беседе с VOICE Шепелев также сообщил, что Платон чувствовал себя «очень уверенно и был раскрепощен» на съемках. Отец признался, что с большим удовольствием наблюдал за работой наследника.

Певица Жанна Фриске познакомилась с Дмитрием Шепелевым в 2011 году. Через два года в одной из клиник Майами на свет появился их сын Платон. Во многих интервью телеведущий признавался, что запрещает родителям и сестре певицы видеться с ребенком.

Фриске не стало 15 июня 2015 года после продолжительной борьбы с раком головного мозга. 8 июля исполнительнице могло бы исполниться 50 лет.

Ранее блогерша Алана Мамаева раскрыла отношения с Лерчек после конфликта.

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