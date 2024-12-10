Алана Мамаева раскрыла отношения с Лерчек после конфликта

Модель и телеведущая Алана Мамаева заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что помирилась с блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) после конфликта в шоу «Звезды в джунглях».

Мамаева объяснила, что поговорила с Лерчек после съемок и помирилась.

«Как вы могли заметить, и первые серии мы смотрели всем коллективом», — рассказала модель.

Чекалина оказалась в центре скандала после съемок «Звезд в джунглях». Блогершу заподозрили в романе с женатым певцом Natan (Натан Миров). Лерчек целовалась с артистом на проекте.

15 октября Natan подтвердил, что между ним и блогершей Валерией Чекалиной (Лерчек) возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное».

25 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что Миров якобы уже давно проживает с супругой Анастасией Швецовой после его измен. Журналистка заверила, что жена простила Natan. Сама Швецова опровергла это.

Ранее Бьянка рассказала, что ей не хотели отдавать 120 тыс. рублей за трек с Natan.