Рэпер ST призвал повысить зарплаты врачам и учителям

Рэпер ST (он же — Александр Степанов) высказался в беседе с mk.ru об идее снижения гонораров российским артистам.

Степанов выразил мнение, что парламентариям нужно смотреть в другом направлении — думать о повышении зарплат врачам и учителям, а не снижении гонораров отечественных артистов.

В сентябре депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счет бюджета. Позднее с похожей инициативой выступил вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков. Парламентарий предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более миллиона рублей в целях экономии бюджета.

21 октября певец Николай Басков посоветовал депутатам «петь самим» после идеи об установлении лимита. Он заявлял, что тратит много денег на организацию масштабных концертов. Басков уточнял, что вкладывает на мероприятия собственные деньги и никто ему не помогает финансово.

В ноябре сообщалось, что гонорар Николая Баскова составляет шесть миллионов рублей за 40-минутное выступление. Его услуги ведущего обойдутся заказчикам дороже — в 10 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) и Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) могут получить Нобелевскую премию мира.