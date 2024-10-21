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Басков о предложении установки лимита на гонорары артистам: «Пускай и поют»

Певец Николай Басков заявил, что российскую культуру надо развивать

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Николай Басков в шоу «Ты не поверишь!» возмутился инициативой депутата Госдумы Султана Хамзаева об установлении лимита на гонорары артистам.

«Вот пускай они поют! Сами», — заявил певец.

Басков отметил, что тратит много денег на организацию своих масштабных концертов. Артист уточнил, что ему никто не финансировал его шоу. Он вложил собственные средства на создание программы.

«Я все заработал сам. Как знаете, во всем. Говорят: «Надо развивать промышленность, надо развивать сельское хозяйство». Так культуру тоже надо развивать!» — поделился исполнитель.

Рэпер Серега заступился за Баскова и коллег. Он опроверг, что артисты много зарабатывают. По словам певца, музыканты тратят большую часть гонораров на благотворительность, а остальное — «на одиноких женщин». Басков попросил говорить за себя.

10 сентября депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счет бюджета.

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков заявил, что стоит ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более миллиона рублей в целях экономии бюджета.

Ранее назван гонорар Витаса за корпоратив в России.

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