В Литве не смогли решить, как отобрать гражданство у Дробязко

Литовский суд не принял решение о правомерности лишения фигуристки Маргариты Дробязко гражданства страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Возник вопрос о том, соответствует ли принципу равенства положение закона о гражданстве, которое устанавливает особые основания для утраты гражданства только для части лиц с двойным гражданством. Почему в эту сферу регулирования попадают только те, кто имеет определенную особенность — получение гражданства в порядке исключения», — заявил судья Гедиминас Ужубалис.

Как добавил судья, другие граждане Литвы, также имеющие множественное гражданство, не подпадают под регулирование законодательства.

До этого бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко на своей странице в социальных сетях рассказала, что подала жалобу на указ президента Литвы Гитанаса Науседы о лишении ее литовского гражданства.

Дробязко родилась в Москве в 1971 году. В качестве исключения она получила литовский паспорт в 1993 году за заслуги перед страной, которую спортсменка представляла на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что с Дробязко поступили ужасно.