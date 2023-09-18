Роднина о ситуации с фигуристкой Дробязко: показуха со стороны Литвы

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что с лишенной литовского гражданства Маргаритой Дробязко поступили ужасно. Своим мнением она поделилась со Sport24.

«С Дробязко поступили ужасно. Это на совести тех людей, которые захотели лишить гражданства Маргариты. Но лишить ее чемпионата Европы они не могут. Как такое возможно? Кто они такие, чтобы не пускать ее? Как минимум это должны решать Международный союз конькобежцев, а не Литва. Воспринимаю всю это историю как показуху со стороны Литвы. Просто напомнили о себе», — сказала Роднина.

28 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки. 15 сентября президент Литовской республики Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства фигуристки.

Маргарита Дробязко — 13-кратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с мужем и партнером Повиласом Ванагасом принимала участие в пяти Олимпиадах.

Дробязко родилась в Москве в 1971 году. В качестве исключения она получила литовский паспорт в 1993 году за заслуги перед страной, которую спортсменка представляла на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее в Федерации конькобежного спорта Литвы заявили, что Дробязко не пустят на Евро.