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Дробязко подала жалобу в суд на указ о лишении гражданства Литвы

Фигуристка Дробязко подала жалобу в суд на указ о лишении литовского гражданства

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко на своей странице в социальных сетях рассказала, что подала жалобу на указ президента Литвы Гитанаса Науседы о лишении ее литовского гражданства.

«Мной подана жалоба на указ Науседы о лишении меня гражданства Литвы, и моя жалоба принята Окружным административным судом Вильнюса», — написала Дробязко.

28 июля министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте обратилась к президенту страны с просьбой лишить гражданства Маргариту Дробязко за участие в шоу Татьяны Навки. 15 сентября Гитанас Науседа подписал декрет о лишении гражданства фигуристки.

Маргарита Дробязко — 13-кратная чемпионка Литвы, двукратный призер чемпионатов Европы, призер чемпионата мира в танцах на льду. Вместе с мужем и партнером Повиласом Ванагасом принимала участие в пяти Олимпиадах.

Дробязко родилась в Москве в 1971 году. В качестве исключения она получила литовский паспорт в 1993 году за заслуги перед страной, которую спортсменка представляла на чемпионатах мира и Олимпийских играх.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что с Дробязко поступили ужасно.

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