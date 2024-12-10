Анджелина Джоли пожаловалась, что ее не воспринимают всерьез как актрису

Актриса Анджелина Джоли заявила, что всегда чувствовала себя недооцененной в профессии. Ее слова передает Daily Mail.

Знаменитость смотрела архивные интервью оперной певицы Марии Каллас, в которых журналисты «часами говорили» с артисткой о ее ремесле.

«Но никто никогда не делал так со мной. Ее воспринимали всерьез», — заявила Джоли.

Актриса также призналась, что никогда раньше не считала актерскую профессию искусством — «все сводилось к знаменитости и бизнесу».

Она заново открыла для себя творчество после того, как сыграла Каллас в одноименном биографическом фильме о певице. Байопик снял чилийский режиссер Пабло Ларраин.

До этого Джоли рассказывала, что на протяжении семи месяцев обучалась оперному пению ради роли в картине. Ей также пришлось петь на сцене миланского театра «Ла Скала», хотя ранее артистка она никогда не пела на публике.

6 декабря стало известно, что Анджелина Джоли училась на директора бюро ритуальных услуг до того, как стать актрисой. По словам знаменитости, она выбрала эту профессию после кончины своего дедушки. Джоли осталась недовольна прощальной церемонией, которая не выглядела как «праздник жизни».

Ранее сообщалось, что 42-летний мужчина претендовал на роль Гермионы в сериале по «Гарри Поттеру».