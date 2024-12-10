Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анджелина Джоли пожаловалась, что ее не воспринимают всерьез как актрису

Актриса Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя недооцененной в профессии

close
Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли заявила, что всегда чувствовала себя недооцененной в профессии. Ее слова передает Daily Mail.

Знаменитость смотрела архивные интервью оперной певицы Марии Каллас, в которых журналисты «часами говорили» с артисткой о ее ремесле.

«Но никто никогда не делал так со мной. Ее воспринимали всерьез», — заявила Джоли.

Актриса также призналась, что никогда раньше не считала актерскую профессию искусством — «все сводилось к знаменитости и бизнесу».

Она заново открыла для себя творчество после того, как сыграла Каллас в одноименном биографическом фильме о певице. Байопик снял чилийский режиссер Пабло Ларраин.

До этого Джоли рассказывала, что на протяжении семи месяцев обучалась оперному пению ради роли в картине. Ей также пришлось петь на сцене миланского театра «Ла Скала», хотя ранее артистка она никогда не пела на публике.

6 декабря стало известно, что Анджелина Джоли училась на директора бюро ритуальных услуг до того, как стать актрисой. По словам знаменитости, она выбрала эту профессию после кончины своего дедушки. Джоли осталась недовольна прощальной церемонией, которая не выглядела как «праздник жизни».

Ранее сообщалось, что 42-летний мужчина претендовал на роль Гермионы в сериале по «Гарри Поттеру».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами