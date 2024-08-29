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Анджелина Джоли обучилась оперному пению ради роли

Актриса Джоли призналась, что семь месяцев обучалась оперному пению ради роли

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Global Look Press

Актриса Анджелина Джоли призналась, что обучалась оперному пению, чтобы сыграть Марию Каллас в документальном фильме о певице «Мария». Об этом знаменитость рассказала на пресс-конференции в рамках Венецианского кинофестиваля.

«Я ужасно нервничала. Потратила почти семь месяцев на подготовку, потому что, когда работаешь с Пабло (режиссером картины Пабло Ларраином. — Прим. «Газеты.Ru»), нельзя делать наполовину», — заявила Джоли.

Еще больше усиливало напряжение то, что актриса никогда раньше не пела на публике. При этом во время съемок байопика Джоли пришлось демонстрировать свои вокальные данные на сцене парижского театра «Ла Скала».

«Там были мои дети, они помогли запереть дверь, чтобы никто не вошел. Меня трясло», — вспомнила артистка.

Премьера фильма «Мария» с Анжелиной Джоли в главной роли состоялась 29 августа на Венецианском кинофестивале. Съемки картины проходили в Будапеште, Париже, Греции и Милане. Также в актерский состав вошли Пьерфранческо Фавино («Лучшие годы»), Альба Рорвахер («Идеальные незнакомцы»), Коди Смит-МакФи («Планета обезьян: Революция») и др.

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