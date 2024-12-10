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Отец Ивлеевой отреагировал на новость о замужестве дочери: «Не слышал»

Отец Ивлеевой Вячеслав признался, что ничего не знает о ее замужестве

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Телеграм-канал «Настя Ивлеева»

Отец блогерши Анастасии Ивлеевой Вячеслав признался, что ничего не слышал о замужестве своей дочери. Об этом он заявил сайту 360.ru.

По словам мужчины, он узнал информацию о браке Ивлеевой от журналистов.

«Вообще ничего не знаю», — заявил он.

Накануне Анастасия Ивлеева сообщила в своем Telegram-канале, что вышла замуж. Она не стала раскрывать личность избранника.

В конце ноября Ивлеева рассказывала в личном блоге, что у нее есть возлюбленный. Знаменитость делилась, что уже познакомила бойфренда со своей семьей.

Блогерша уже была замужем за рэпером Элджеем. Знаменитости вступили в брак осенью 2019 года, но уже в 2021 году они объявили о расставании.

Ивлеева раскрывала, что причиной расставания стало то, что они попросту оказались не готовы к семейной жизни. Также блогерша признавалась, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех.

Ивлеева сменила фамилию мужа через два года после развода. С 2019 года блогерша официально была Анастасией Вячеславовной Узенюк.

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