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Ивлеева сменила фамилию мужа через два года после развода

Mash: блогерша Настя Ивлеева отказалась от фамилии Узенюк

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Анастасия Ивлеева отказалась от фамилии своего бывшего мужа Элджея через два года после разрыва отношений с певцом. Об этом сообщает Mash.

С 2019 года блогерша официально была Анастасией Вячеславовной Узенюк, а с 13 декабря 2023 года она вернула себе свою фамилию.

Настя Ивлеева и Элджей рассекретили свой роман летом 2018 года. Осенью 2019-го они сыграли свадьбу, а 2021-м объявили о расставании. По словам Ивлеевой, они расстались, поскольку оказались не готовы к семейной жизни. Блогер признавалась в интервью Ксении Собчак, что тяжело переживала развод, поскольку супруг ей заменял всех.

Недавно блогер Наталья Гасанханова вспомнила о романе между Ивлеевой и режиссером Александром Молочниковым. Гасанханова добавила, что после Молочникова у блогерши не было отношений.

В ноябре 2022 года Ивлеева снялась в главной роли в сериале Молочникова «Монастырь». По сюжету «Монастыря» героиня Ивлеевой — тусовщица Маша — отдыхает в Эмиратах, где ни в чем себе не отказывает, — в том числе в связи с подругой Ангелиной и еще парой случайных знакомых. Видео с их оргией сливают в интернет, и в результате девушка впадает в немилость к мужу Ангелины Николаю, который объявляет на нее охоту.

Ранее Бузова рассказала о мужчине своей мечты.

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