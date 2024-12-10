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Режиссер Борис Бланк обвинил Александра Домогарова в звездной болезни

Режиссер Бланк заявил, что Домогарова испортили алкоголь и звездная болезнь

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Режиссер и художник Борис Бланк рассказал, что давно знаком с актером Александром Домогаровым. Об этом он сообщил в интервью изданию «Экспресс Газета».

Бланк выразил мнение, что народный артист России сильно изменился с момента их первой встречи. Раньше он был красивым актером, а сейчас погрузнел, стал изможденным и истасканным.

«Наши отношения были прекрасны, пока он не начал пить и в итоге потерял форму. <...> Да и звездная болезнь у него на лице», — заявил Бланк.

Он также выразил мнение, что Домогаров ушел из театра имени Моссовета после 30 лет службы из-за пристрастия к алкоголю. Новое руководство, считает Бланк, «не захотело терпеть» артиста.

15 мая Александр Домогаров опубликовал открытое письмо с объяснением причин ухода из театра имени Моссовета. Он заявлял, что с 2020 года наблюдал за тем, как новое руководство разрушает театр. В 2023 году актер был близок к уходу со сцены, но остался ради дорогого ему и зрителям спектакля «Ричард III».

СМИ сообщали, что поводом ухода артиста из труппы стало его несогласие с политикой нового художественного руководителя Евгения Марчелли и директора Алексея Черепнева.

Ранее актер Юрий Стоянов раскрыл необычный факт о съемках «Городка».

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