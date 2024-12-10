Юрий Стоянов раскрыл необычный факт о съемках «Городка»

Актер Юрий Стоянов заявил, что на съемках юмористических шоу не нужно много смеяться, поскольку все самое забавное должно происходить в кадре. Об этом артист рассказал в интервью изданию HELLO!

«Когда мы с Ильей Олейниковым снимали «Городок», то крайне редко смеялись. Просто констатировали с угрюмыми лицами: «Смешно». Следующая шутка: «Очень смешно» или «Безумно смешно», — поделился актер.

В сатирической программе «Городок», которая вышла на экраны в 1993 году, Стоянов часто исполнял роль женщин. Он был автором, режиссером и исполнителем главной роли передачи вместе с Ильей Олейниковым.

В конце марта 2024 года Стоянов признавался, что ему приходилось брать на себя женских персонажей, так как Олейников отказывался сбривать усы.

«Это не от хорошей жизни. Я никогда не получал от этого удовольствия, от самого факта. Но когда я входил в кадр, я обязан был сам себе нравиться», — говорил он.

Актер также призывал пропустить первые выпуски «Городка». Он объяснял это тем, что ему не нравятся первые серии. Стоянов сетовал, что часто советует людям не смотреть начальные эпизоды, но его никто не слушает.

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