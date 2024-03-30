Юрий Стоянов призвал не смотреть первые серии «Городка»

Актер Юрий Стоянов признался в беседе с womanhit.ru, что ему не нравятся первые серии сатирической программы «Городок».

Стоянов призвал пропустить первые выпуски передачи, если кто-то собирается посмотреть шоу. Артист рассказал, что обычно его не слушают, когда тот советует не смотреть.

«И каждый раз, когда я говорю: «пожалуйста, не смотрите», это является сигналом к тому, чтобы люди обязательно посмотрели. Давайте скажем: обязательно смотрите. Может быть, сработает в обратную сторону», — отметил актер.

Стоянов получил наибольшую известность после выхода программы «Городок» в 1993 году. Он является автором, режиссером и исполнителем главной роли в передаче вместе с Ильей Олейниковым.

В «Городке» Стоянов часто исполнял роль женщин. Он объяснил, что ему приходилось брать на себя женских персонажей, так как его коллега Олейников не мог их играть из-за усов.

«Ему категорически нельзя было сбривать усы. И я был вынужден примирять на себя эти маски. Вынужден! Это не от хорошей жизни. Я никогда не получал от этого удовольствия, от самого факта. Но когда я входил в кадр, я обязан был сам себе нравиться», — поделился артист.

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