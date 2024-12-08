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Певец Шура высмеял слух о том, что Пугачева была мафией

Певец Шура заявил, что Пугачева никогда не была мафией

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Телеграм-канал «SHURA»

Певец Шура в беседе с NEWS.ru высмеял слух о том, что певица Алла Пугачева сотрудничала с бандитами.

Шура уверил, что Пугачева никогда не была мафией. Он отметил, что знает коллегу больше 30 лет. Исполнитель рассмеялся в ответ на слух о том, что Примадонна была тесно связана с бандитами. Певец заявил, что Пугачева всегда «поддерживала сердцем» других артистов.

Шура добавил, что до сих пор созванивается и переписывается с Примадонной. По словам музыканта, он находится в хороших дружеских отношениях с коллегой.

«Потому что есть дети и есть муж. Помните, как в ссылку ссылали? Вы не помните, мои хорошие? Были времена. Ну решила за мужем, ну и все», — рассказал артист.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествует по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Максим Галкин поднял гонорар на новогодний корпоратив почти до 16 млн рублей.

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