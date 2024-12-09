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Бьянка проиграла суд музыкальному лейблу

Суд Москвы отказал Бьянке в иске против музыкального лейбла

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Пресс-служба Звук

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска певицы Татьяны Липницкой (Бьянки) против ООО «Коала Мьюзик». Это выяснила «Газета.Ru».

В документе, полученном изданием, сказано, что Бьянка может обжаловать решение в Девятом арбитражном апелляционном суде в течение месяца с даты его принятия.

ООО «Коала Мьюзик» — это российское подразделение ушедшего лейбла Sony Music. 13 марта Липницкая подала на них иск в Арбитражный суд Москвы. Артистка заявляла, что лейбл не выполнил условия контракта с ней в полном объеме. Бьянка требовала от ООО «Коала Мьюзик» компенсацию убытков и расторжение договора. По словам Бьянки, она больше не намерена сотрудничать с лейблом.

10 июля Липницкая сообщала, что судится из-за авторских прав на свои композиции. В личном блоге певица обратилась к артистам, которые воруют ее припевы, и в нецензурной форме попросила их так не делать. Она призвала писать песни самостоятельно и не заимствовать чужой контент.

Ранее Бьянка захотела подать в суд после просьб признать ее иноагентом.

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