Клип с Моргенштерном в образе папы Римского запретили в России

Колпинский суд Петербурга запретил к распространению на территории России клип Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и DJ Smash «Новая Волна». Об этом сообщила в Telegram руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Суд пришел к выводу, что в ролике «прослеживается неуважение к обрядам и правилам церкви». В нем «демонстрируются сцены сексуального характера в стенах храма», которые «искажают представление несовершеннолетних о ценностях религии».

Специалисты, заявила Лебедева, разобрали клип по кадрам. Моргенштерн получил повестку в суд, но не пришел.

Также Лебедева добавила, что Роскомнадзор возражал против удовлетворения иска по техническим причинам. Она не пояснила, каким именно.

Премьера клипа «Новая Волна» состоялась в 2021 году. В нем Моргенштерн предстал в образе папы Римского. По сюжету якобы папа Римский собирает верующих на богослужение во время апокалипсиса. Однако священник (DJ Smash) дает ему таблетку, после которой в храме начинается массовая вечеринка. В ролике показано, как рэпер раздевается в стенах церкви, прихожане целуются и прочее.

Ранее сообщалось, что следственный комитет рассказал о заочном аресте Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ).