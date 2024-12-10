Сын Бориса Щербакова рассказал о самочувствии актера после операции на лице

Сын народного артиста России Бориса Щербакова, Василий, рассказал о самочувствии отца после операции на лице, сообщает aif.ru.

Василий Щербаков подтвердил, что актеру провели операцию по восстановлению скулы, она прошла хорошо. Однако пока Щербаков не вернется на сцену.

«Реабилитация займет какое-то время», — уточнил сын артиста, добавив, что в больнице отец пробудет минимум две недели.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позднее близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо».

Ранее стало известно, что звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова попала в больницу.