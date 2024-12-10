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Звезда фильма «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова попала в больницу

SHOT: актриса Раиса Рязанова попала в больницу из-за проблем с сердцем

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Раиса Рязанова попала в больницу из-за проблем с сердцем, которые могут привести к инфаркту. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 80-летняя артистка пожаловалась медикам на боли в груди. Врачи диагностировали у нее нарушение ритма сердца — синдром слабости синусового узла, из-за которого может остановиться сердце, а также случиться острый инфаркт. Также у актрисы высокое давление, что может осложнить ситуацию.

Врачи прописали Рязановой лечение и назначили обследования. Сейчас она восстанавливается дома.

На прошлой неделе Рязанова стала жертвой мошенников. Она передала 4 млн рублей «сотрудниками ФСБ», которые заявили, что актриса якобы оказалась в списке людей, спонсировавших Вооруженные силы Украины. После передачи суммы Рязанова не смогла связаться с якобы силовиками, и тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что его отец выкарабкался после проблем со здоровьем.

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