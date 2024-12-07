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В Музее истории Ростова-на-Дону появился защитный зонт от ЛГБТ

В Музее истории Ростова-на-Дону выставили зонт, защищающий от Запада и ЛГБТ

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Телеграм-канал «Подъём»

В Музее истории города Ростов-на-Дону появился экспонат в виде зонта, защищающего от Запада, фашизма и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает издание «Подъём».

Арт-объект под названием «Зонт мира» выставлен в зале музея, посвященном российской специальной военной операции на Украине. Зонт, раскрашенный в цвета флага России, защищает от бомб, похожих на флаги США, ЕС, Третьего рейха и сообщества ЛГБТ.

Директор музея Сергей Гордиенко отметил, что Россия является страной, объединяющей и защищающей народы, а этот защитный купол олицетворяет РФ — сохраняет людей, от информационного, политического и военного шума.

Он назвал Россию одной из самых свободных стран и «кругом света». Директор считает, что если человек в этом свете останется, он может быть свободным внутри своего волеизъявления.

По словам Гордиенко, посетители высоко оценили всю экспозицию, не было никакой критики.

4 ноября в Санкт-Петербурге в День народного единства открылась выставка военной техники, захваченной в ходе спецоперации на Харьковском и Сумском направлениях.

Ранее в Ульяновске открылась выставка военной техники «Сила V правде – гордость и победа».

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