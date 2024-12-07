В Музее истории города Ростов-на-Дону появился экспонат в виде зонта, защищающего от Запада, фашизма и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает издание «Подъём».

Арт-объект под названием «Зонт мира» выставлен в зале музея, посвященном российской специальной военной операции на Украине. Зонт, раскрашенный в цвета флага России, защищает от бомб, похожих на флаги США, ЕС, Третьего рейха и сообщества ЛГБТ.

Директор музея Сергей Гордиенко отметил, что Россия является страной, объединяющей и защищающей народы, а этот защитный купол олицетворяет РФ — сохраняет людей, от информационного, политического и военного шума.

Он назвал Россию одной из самых свободных стран и «кругом света». Директор считает, что если человек в этом свете останется, он может быть свободным внутри своего волеизъявления.

По словам Гордиенко, посетители высоко оценили всю экспозицию, не было никакой критики.

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