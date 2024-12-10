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Александр Балуев отказывается от операции на ноге из-за спектаклей

Mash: спектакли с актером Балуевым под угрозой отмены из-за операции на ноге

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Спектакли с участием российского актера Александра Балуева под угрозой отмены из-за плановой операции по эндопротезированию тазобедренного сустава. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным источника канала, недавно Балуеву диагностировали запущенную форму и крайнюю степень износа структур сустава. Пациенты при таком состоянии с трудом ходят и сидят, жалуются на повышенную температуру тела.

Однако, уточняет издание, 66-летний актер якобы отказывается от операции на ноге, поскольку до конца января играет со своим театром в разных городах России как минимум в четырех постановках — «Признание», «Муж в рассрочку», «Мещане» и «Роман».

Известно, что восстановление после операции может растянуться на полгода.

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